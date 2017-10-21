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إطلاق اسم شهيد المنوفية في أحداث الواحات على مدرسة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إطلاق اسم شهيد المنوفية في أحداث الواحات على مدرسة بالقليوبية

10:30 م السبت 21 أكتوبر 2017

إطلاق اسم شهيد المنوفية في أحداث الواحات على مدرسة بالقليوبية

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إطلاق اسم شهيد الشرطة الرائد أحمد عبد الباسط، الذي عمل ضمن رجال قوة الأمن الوطني في مدينة الخانكة، وشيعت جنازته في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، ضمن ضحايا اشتباكات الواحات، على إحدى مدارس القليوبية تخليدًا لذكراه وبطولاته.

وشارك المحافظ في جنازة الشهيد بقرية كفر الخضرة في مركز الباجور، يرافقه هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، حيث أقيمت الصلاة على الشهيد بمسجد عمر بن الخطاب، في حضور شعبي وأمني كبير.

وقدم محافظ القليوبية واجب العزاء لأسرة الشهيد، وأكد أن الإرهاب لن يكسر إرادة وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لللوطن.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها عصر اليوم، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا.

وقالت وزارة الداخلية إنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية بالكيلو 135 بالواحات، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​

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