هيئة الاستعلامات تدين تغطية "بي بي سي ورويترز" لحادث الواحات

كتب - أحمد جمعة:

أدانت الهيئة العامة للاستعلامات، التغطية الإعلامية لوكالة رويترز وشبكة بي بي سي، لحادث الواحات الإرهابي، منذ أمس الجمعة.

ووجهت الهيئة احتجاجًا "شديد اللهجة" إلى رويترز وبي بي سي بشأن تغطيتهما للحادث، مؤكدة أنها أبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت بنشره كل منهما حول الحادث.

وقالت هيئة الاستعلامات في بيان اليوم السبت: "في ظل الحرب التي تخوضها (...) نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً بحسب رويترز، و18 بحسب BBC، استنادا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها، والحقيقة لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم الوقوع في أخطاء مهنية فادحة".

وأضافت: "لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها".

وأوضحت الهيئة أنهما تعمدا التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة "بالعناصر الإرهابية".

وتابعت: "أضافت الـ BBC العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة: "العناصر التي وصفتها بالإرهابية"، أي وزارة الداخلية، وهو ما يعد تلاعباً بنص منقول يتحمل قائله مسئوليته. كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـ BBC العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـ BBC الإنجليزية ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح "الإرهابيين"، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح "المقاتلين" الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ".