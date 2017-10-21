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مجلس الأمن الدولي يدين حادث الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي يدين حادث الواحات الإرهابي

10:38 م السبت 21 أكتوبر 2017

مجلس الأمن الدولي يدين حادث الواحات الإرهابي

مجلس الأمن الدولي

(مصراوى):

أدان مجلس الامن الدولى بـ "أقوى العبارات" الهجوم الإرهابى الذى وقع، يوم الجمعة، فى صحراء الواحات المصرية، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبى هذه الاعمال "الشنيعة" إلى العدالة.

وقال أعضاء مجلس الأمن فى، بيان صحفى صدر اليوم السبت، إن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين"، كما شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن أي أعمال إرهابية تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن الدوافع أو مكان وتوقيت حدوثها أو هوية مرتكبيها.

كما حث البيان كل الدول على التعاون بشكل نشط مع المصرية وجميع السلطات المعنية، يما يتوافق مع التزامات الدول تحت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب مجلس الأمن عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، وأعربوا عن رغبتهم في التعافي السريع والكامل لمن أصيبوا.

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مصراوي Masrawy

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