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اليابان: تحرير الرقة خطوة على طريق نشر السلام والاستقرار

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مصراوي Masrawy

اليابان: تحرير الرقة خطوة على طريق نشر السلام والاستقرار

10:37 م السبت 21 أكتوبر 2017

اليابان: تحرير الرقة خطوة على طريق نشر السلام والاستقرار

تحرير الرقة

طوكيو - )أ ش أ(

رحبت اليابان اليوم بالتقارير التي أفادت بتحرير مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن المتحدث باسم الخارجية اليابانية قوله " إن طوكيو ترحب بتحرير الرقة بوصفها خطوة هامة على طريق نشر السلام والإستقرار في سوريا".

وأشار المتحدث الى إستمرار سيطرة داعش على بعض المناطق السورية الأخرى وحدوث أزمة إنسانية هناك تتمثل في وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخل البلاد.

وأكد أن اليابان تدعم الحرب الدولية ضد الإرهاب وستواصل الإسهام فيها من خلال المساعدات الإنسانية والوسائل الأخرى غير العسكرية.

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مصراوي Masrawy

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