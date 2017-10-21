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عمار الحكيم: يجب معالجة الأزمات العراقية في إطار الدستور

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مصراوي Masrawy

عمار الحكيم: يجب معالجة الأزمات العراقية في إطار الدستور

10:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

عمار الحكيم: يجب معالجة الأزمات العراقية في إطار الدستور

رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم

بغداد – (أ ش أ(

شدد رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم علي ضرورة فتح حوار جدي وبناء لمراجعة الأزمات ومعالجتها ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن الحكيم قوله " لا يمكن حل المشاكل عن طريق العناد والتصلب بالمواقف وتجاهل الشركاء" ، مشيرا إلي أن التوافقات غير الدستورية أحدثت ضررا بالعديد من الثوابت ولا يمكن الإستمرار بها.

وأضاف أن مرحلة إنتهت وأخرى جديدة بدأت بعناوين جديدة وقيادات جديدة وستكون كركوك عنوانا للمرحلة القادمة ، موضحا أن العراق أمام فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وفرض القانون وتطبيق الدستور دون إستثناءات.

وأكد الحكيم أن سياسة تأجيل المشاكل وتجنب المساس بالمواضيع الحساسة المعتمدة سابقا كانت نتاج فهم خاطئ لمبدأ التوافق ، ثم جاء الإرهاب وعقد المشهد بشكل أكبر ، داعيا إلى التركيز على القوى المعتدلة من كافة مكونات الشعب العراقي ليكون صوت العقل والتفاهم والحوار والحفاظ على مصالح العراق العليا.

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