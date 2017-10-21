سامح شكري يبحث مع مسئول إيطالي تطورات الوضع في ليبيا وسوريا

القاهرة - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأحد، مباحثات مع سكرتير الدولة الإيطالي للشئون الخارجية فينسنزو اميندولا، الذي يزور القاهرة حاليا.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الوضع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

كما يبحث الجانبان الموضوعات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.