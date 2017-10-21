حزب "نعم" يفوز في الانتخابات البرلمانية بجمهورية التشيك

براج -(د ب أ)

ذكر مكتب الإحصاء الوطني في جمهورية التشيك، اليوم السبت، أنه تم إعلان فوز الملياردير الشعبوي أندريه بابيس وحزبه أنو (نعم) .

وحصل حزب "أنو" على 7.29% من الأصوات مع فرز نحو 9.99% من بطاقات الاقتراع تقريبا، بحسب المكتب.

وخاض بابيس /63 عاما/ الذي تصفه وسائل الإعلام الدولية بأنه "ترامب التشيك"، وتتم مقارنته أيضا برئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، حملته الانتخابية تحت شعار معارضة هجرة اللاجئين، ومناهضة التكامل بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته أمام حشد من أنصاره في براج، قال بابيس إنه يأمل في تشكل حكومة جديدة سريعا، وذلك بعد أن دعا رؤوساء جميع الأحزاب عبر رسالة نصية قصيرة إلى التباحث.

وحل حزب الحرية والديمقراطية الحرة بزعامة رجل الأعمال توميو أوكامورا (من أصول يابانية) في المركز الثاني بـ 3.11% من الأصوات.

وتراجع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي فاز في انتخابات 2013، من 5.20% إلى 5.7%.