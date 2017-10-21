أخبار عاجلة

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا ترفض "إنقلاب" مدريد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا ترفض "إنقلاب" مدريد

10:28 م السبت 21 أكتوبر 2017

رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون

برشلونة - (د ب أ)

رفض رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الإجراءات التي قررتها الإسبانية المركزية في مدريد لإنهاء المساعي الاستقلالية التي تطمح إليها حكومة الإقليم ووصفها اليوم السبت بأنها "انقلاب، وهجوم على الديمقراطية".

وقال بوجديمون خلال خطاب تلفزيوني مساء اليوم السبت في برشلونة إن ما يحدث "هو أشد اعتداء" يتعرض له إقليم كتالونيا منذ الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو (1939 – 1975).

كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيقوم بعدة إجراءات منها عزل الحكومة الكتالونية والدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار برلمان محلي جديد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف بوجديمون: "إن عزل حكومة منتخبة ديمقراطيا لا يتفق مع دولة القانون".

وأكد بوجديمون أنه سيواصل "الكفاح" دون أن يعلن عن أية إجراءات بهذا الشأن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا

    أخبار

  • رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء عملية تجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • زعماء الاتحاد الأوروبي يدعمون الحكومة الإسبانية في خلافها مع كتالونيا

    أخبار

إعلان

4b76f66f7e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه