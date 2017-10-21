حكومة كتالونيا ترفض "إنقلاب" مدريد

برشلونة - (د ب أ)

رفض رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الإجراءات التي قررتها الحكومة الإسبانية المركزية في مدريد لإنهاء المساعي الاستقلالية التي تطمح إليها حكومة الإقليم ووصفها اليوم السبت بأنها "انقلاب، وهجوم على الديمقراطية".

وقال بوجديمون خلال خطاب تلفزيوني مساء اليوم السبت في برشلونة إن ما يحدث "هو أشد اعتداء" يتعرض له إقليم كتالونيا منذ الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو (1939 – 1975).

كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيقوم بعدة إجراءات منها عزل الحكومة الكتالونية والدعوة إلى انتخابات جديدة لاختيار برلمان محلي جديد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف بوجديمون: "إن عزل حكومة منتخبة ديمقراطيا لا يتفق مع دولة القانون".

وأكد بوجديمون أنه سيواصل "الكفاح" دون أن يعلن عن أية إجراءات بهذا الشأن.