مسئول كردي: نزوح أكثر من 80 ألف شخص إلى مدينة أربيل

أربيل (العراق) - (د ب أ)

أكد نوزاد هادي، محافظ أربيل اليوم السبت، أن العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة كركوك، أدت إلى نزوح أكثر من 84 ألف شخص الى أربيل.

وقال هادي في مؤتمر صحفي إن "أهالي كردستان مستاؤون من موقف المجتمع الدولي وعدم دعم إقليم كردستان" .

وأضاف أن "أربيل كانت قاعدة مهمة للتحالف الدولي ضد داعش خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "الكرد كانوا حلفاء جيدين بالنسبة للتحالف الذي حارب الإرهاب".

وأوضح أن "شعب كردستان عمل بمنتهى الإخلاص مع القوات الأمريكية ونقول بفخر إنه لم يتم توجيه رصاصة كردستانية واحدة ضد أي جندي أمريكي".

وحول أعداد النازحين الذين نزحوا جراء العمليات العسكرية في كركوك وأطرافها، قال هادي، إن "أكثر من 84 ألف شخص نزحوا نحوا اربيل.