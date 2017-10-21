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بدقيقة حداد.. تبدأ محاضرات جامعة أسيوط غدًا

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مصراوي Masrawy

بدقيقة حداد.. تبدأ محاضرات جامعة أسيوط غدًا

10:26 م السبت 21 أكتوبر 2017

بدقيقة حداد.. تبدأ محاضرات جامعة أسيوط غدًا

جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عمداء كليات الجامعة وفرعها في الوادي الجديد إلى تخصيص دقيقة من المحاضرات الدراسية المقررة غدًا الأحد للوقوف حدادًا وترحمًا على أروح شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة، الذين راحوا خلال اشتباكات الأمس مع العناصر الإرهابية في الكيلو 135 بالواحات البحرية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها عصر اليوم، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا.

وقالت وزارة الداخلية إنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية بالكيلو 135 بالواحات، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​

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