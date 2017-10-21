الجامعة العربية وفلسطين ينعون شهداء مصر

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغاشمة التي تعرضت لها قوات الأمن المصرية في صحراء الواحات بالجيزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي، إن أبو الغيط أكد دعمه الكامل في هذا الصدد للدولة المصرية في معركتها الشرسة مع الإرهاب، الذي يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر وترويع أبناء شعبها، مقدمًا التحية لعناصر الجيش والشرطة التي تخوض هذه المعركة، خاصًة في ظل التضحيات الكبيرة التي تقدمها هذه العناصر فداًء لوطنها.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي لتؤكد من جديد مدى الخطورة الكبيرة التي تمثلها ظاهرة الإرهاب على المجتمعات العربية خلال المرحلة الحالية، آخذًا في الاعتبار التطور النوعي في عمل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك عملها عبر حدود الدول وامتلاكها لإمكانيات تسليحية وتنظيمية عالية، الأمر الذي يستلزم قيام تحرك وتنسيق عربي جماعي عاجل ومستمر على المستويات السياسية والأمنية والمجتمعية للتصدي بقوة وعزم لهذه الظاهرة الإجرامية، واجتثاث جذورها.

نعي فلسطيني

ونعت الحكومة الفلسطينية، شهداء مصر من منتسبي الشرطة والقوى الأمنية والعسكرية، الذين نالوا الشهادة دفاعًا عن أمن واستقرار مصر وسلامة أراضيها.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي، إن الحكومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات كافة الأعمال الإرهابية وكل أشكال العنف، وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر.

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وقدم التعازي باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأسر الشهداء ولعموم أبناء الشعب المصري والقيادة والحكومة المصرية باستشهاد هؤلاء الأبطال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

كما أدانت حركة "فتح"، اليوم السبت، العمل الإرهابي، الذي تعرضت له قوات الأمن المصرية، أمس، قرب القاهرة.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة في تصريح للوكالة الفلسطينية الرسمية إن هذه الجريمة النكراء مدانة ومستنكرة بأشد العبارات.

وأكد أن استهداف أمن وأرض مصر، هو استهدف للأمتين العربية والإسلامية، باعتبارها قلب الأمة النابض والعمود الفقري لها.

وشدد على أن شعبنا وقيادته يقفون بقوة إلى جانب مصر الشقيقة في حربها ضد الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له.