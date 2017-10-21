خلال عزائه.. إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة قريته (صور)

الغربية - مروة شاهين:

قدم محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، واجب العزاء لأسرة الرائد إسلام محمد مشهور شهيد الحادث الإرهابي بالواحات، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد قريته بمنشأة جنزور، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وخلال العزاء، أعلن المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة منشية جنزور الإعدادية تخليدًا لذكراه، وقال معلقًا: "إن كل هذه الأعمال الدنيئة تزيد من تماسك الشعب المصري ووحدته خلف قياداته السياسية، وإن كل هذه الأعمال لن تضعف إصرار المصريين على القضاء على الإرهاب".

والد الشهيد، من جانبه، قال إن قلبه وإن كان يعتصر ألمًا على فراق نجله الذي قدمه فداء لوطنه إلا أنه على أتم الاستعداد للزود عن تراب مصر بابنه الثاني الضابط في العمليات الخاصة، مضيفًا: "شقيقه جاهز للشهادة وللثأر لدماء أخيه".​