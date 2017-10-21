أخبار عاجلة

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خلال عزائه.. إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة قريته (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خلال عزائه.. إطلاق اسم الشهيد إسلام مشهور على مدرسة قريته (صور)

10:08 م السبت 21 أكتوبر 2017

  • عرض 7 صورة

    6ab1c34295.jpg

  • عرض 7 صورة

    73b7db9e71.jpg

  • عرض 7 صورة

    4c029c3699.jpg

  • عرض 7 صورة

    f061a8225e.jpg

  • عرض 7 صورة

    f3f37f6fc0.jpg

  • عرض 7 صورة

    59b0b08bef.jpg

  • عرض 7 صورة

    36f7651227.jpg

إعادة الألبوم

محافظ القليوبية وقيادات الداخلية يعزون أسرة المقدم أحمد عبد الباسط (صور)

الألبوم التالى

محافظ القليوبية وقيادات الداخلية يعزون أسرة المقدم أحمد عبد الباسط

الغربية - مروة شاهين:
قدم محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، واجب العزاء لأسرة الرائد إسلام محمد مشهور شهيد الحادث الإرهابي بالواحات، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد قريته بمنشأة جنزور، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وخلال العزاء، أعلن المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة منشية جنزور الإعدادية تخليدًا لذكراه، وقال معلقًا: "إن كل هذه الأعمال الدنيئة تزيد من تماسك الشعب المصري ووحدته خلف قياداته السياسية، وإن كل هذه الأعمال لن تضعف إصرار المصريين على القضاء على الإرهاب".

والد الشهيد، من جانبه، قال إن قلبه وإن كان يعتصر ألمًا على فراق نجله الذي قدمه فداء لوطنه إلا أنه على أتم الاستعداد للزود عن تراب بابنه الثاني الضابط في العمليات الخاصة، مضيفًا: "شقيقه جاهز للشهادة وللثأر لدماء أخيه".​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية وقيادات الداخلية يعزون أسرة المقدم أحمد عبد الباسط

    أخبار

  • صلاة حافظ ودمعة صديق وصراخ مكلومة.. 6 مشاهد بـ "زفة" الشهيد شوشة في

    أخبار

  • أسقف المنيا يترأس صلوات جنازة الشهيد بطرس سليمان

    أخبار

  • بالصور.. جنازة شعبية للشهيد المقدم أحمد عبد الباسط في المنوفية

    أخبار

إعلان

adb28d5d0e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل