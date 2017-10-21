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سلامة عن حادث الواحات: «مصر تنهض.. فين سوريا والعراق واليمن؟» (فيديو)

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سلامة عن حادث الواحات: «مصر تنهض.. فين سوريا والعراق واليمن؟» (فيديو) سلامة عن حادث الواحات: «مصر تنهض.. فين سوريا والعراق واليمن؟» (فيديو)

التحرير

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نعى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اليوم السبت، شهداء حادث الواحات الإرهابي، مؤكدًا أن تنهض، وهناك مؤشرات حقيقية لذلك، ما يُعطينا طاقة أمل ويكشف لنا المخُطط المُدبر لنا.

أضاف سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «نحن نتحرك للأمام وبقوة بعد أن كنا نتحرك للخلف»، مؤكدًا أن القوات البحرية المصرية هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، والسادسة على مستوى العالم.

تابع: «النمو الاقتصادي يتحسن، وعجز الموازنة ينخفض، والواردات تتراجع، والصادرات ترتفع، ومصر تسير على الطريق الصحيح، وتم إنقاذ البلاد من مخططات فوضوية، والإرهاب يهدف لعرقلة مسيرة التنمية».

واصل: «فين سوريا والعراق واليمن؟ مصر بفضل الله وجيشها وشرطتها وشعبها تتقدم إلى الأمام، وتتجاوز المحن، وتفلت من مخطط شيطاني رهيب».

وكان هجوم إرهابي، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات أمس الجمعة، وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

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وأضاف البيان، أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من القوات «11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة» وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 ضباط، إلى جانب فقدان أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، تم العثور على جثمانه لاحقا.  

وأشار البيان، إلى تمشيط قوات الأمن المناطق المتاخمة لموقع الأحداث، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، والذين تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم. 

ونعت وزارة الداخلية في ختام بيانها، شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي. 

وأهابت الداخلية بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات وتدقيقها، لا سيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذي قد يؤدى إلى التأثير سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

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التحرير

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