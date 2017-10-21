بوفال يخطف فوزا قاتلًا من وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

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تمكن فريق ساوثهامتون ​من تحقيق فوزًا قاتلًا على ضيفه وست بروميتش، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ولاحت العديد من الفٌرص للفريقين لكن ظلت الشباك نظيفة، حتى جاء هدف الحسم من سٌفيان بوفال في الدقيقة 85، ليقتل طموحات حجازي ورفاقه في الخروج حتى بنقطة واحدة من المٌباراة.

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وشهد اللقاء مشاركة أحمد حجازي أساسيًا مع فريق وست بروميتش وظهر بمستوى جيد خلال المباراة التي شارك استمر فيها حتى نهايتها.

بتلك النتيجة رفع ساوثهامتون رصيده لـ9 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند 10 نقاط في المركز الثاني العشر.

ويواجه الأول برايتون في الجولة القادمة خارج أرضه، فيما يُلاقي الثاني مانشستر سيتي على ملعبه.



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