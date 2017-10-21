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محافظ القليوبية وقيادات الداخلية يعزون أسرة المقدم أحمد عبد الباسط (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية وقيادات الداخلية يعزون أسرة المقدم أحمد عبد الباسط (صور)

09:53 م السبت 21 أكتوبر 2017

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بالصور.. جنازة شعبية للشهيد المقدم أحمد عبد الباسط في المنوفية

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بالصور.. جنازة شعبية للشهيد المقدم أحمد عبد الباسط في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شارك محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، ومدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي، واللواء هشام وهدان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، والعميد أيمن شاهين رئيس جهاز الأمن الوطني في المنوفية في تقديم واجب العزاء لأسرة المقدم أحمد عبد الباسط، أحد شهداء الاشتباكات التي شهدها الكيلو 135 على طريق الواحات، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

وكان المئات من أهالي قرية كفر الخضرة بمركز الباجور شيعوا جثمان الشهيد، مساء اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد "عمر بن الخطاب" بالقرية، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال تقديمه واجب العزاء، أكد المحافظ أن مواجهة الإرهاب تتطلب توحد الشعب المصري خلف قواته المسلحة والشرطة لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه والقصاص لكل الشهداء، مضيفًا أن كانت وستظل عصية على الانكسار ومقبرة لكل الإرهابيين.

يذكر أن الشهيد مقدم شرطة أحمد عبد الباسط من قرية كفر الخضرة مركز الباجور مواليد (1985)، كان يقيم بالقاهرة مع أسرته المكونة من الأب عبد الباسط دواد مهندس بالمعاش، و3 شقيقات، وأخ وحيد ملازم شرطة محمد عبد الباسط خريج دفعه 2017.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​​​

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