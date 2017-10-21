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احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا

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مصراوي Masrawy

احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا

09:58 م السبت 21 أكتوبر 2017

احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا

احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالون

برشلونة - (أ ف ب):

أفادت شرطة البلدية أن نحو 450 الف شخص من سكان كاتالونيا تظاهروا، بعد ظهر السبت، في وسط مدينة برشلونة مطالبين باستقلال الإقليم بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الكتالونية.

وتجاوز عدد المتظاهرين بمرتين عدد من شاركوا في تظاهرة مساء الثلاثاء حين احتشد نحو مئتي الف شخص في الشارع احتجاجا على اعتقال اثنين من قادة كاتالونيا الانفصاليين بتهمة التحريض.

وفي وقت سابق السبت، طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الانفصالية للتمكن من اجراء انتخابات إقليمية خلال ستة أشهر.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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