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الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي

09:39 م السبت 21 أكتوبر 2017

الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي

هجوم الواحات الإرهابي

أنقرة - (د ب أ)

أدانت تركيا اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة الواحات، غربي ، وأسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة من بينهم 11 ضابطًا.

وقالت الخارجية التركية عبر بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إنها تلقت بـ"ببالغ الحزن نبأ وفاة وجرح عدد كبير من القوات الأمنية (المصرية) جراء تعرضهم لهجوم من الإرهابيين أمس (الجمعة)".

وأضاف البيان: "ندين هذا الاعتداء ونقدم تعازينا لأسر الضحايا، وللشعب المصري كافة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "اشتباكات" الواحات.

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