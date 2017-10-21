الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي

أنقرة - (د ب أ)

أدانت تركيا اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة الواحات، غربي مصر، وأسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة من بينهم 11 ضابطًا.

وقالت الخارجية التركية عبر بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إنها تلقت بـ"ببالغ الحزن نبأ وفاة وجرح عدد كبير من القوات الأمنية (المصرية) جراء تعرضهم لهجوم من الإرهابيين أمس (الجمعة)".

وأضاف البيان: "ندين هذا الاعتداء ونقدم تعازينا لأسر الضحايا، وللشعب المصري كافة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "اشتباكات" الواحات.