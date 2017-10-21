الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي
الخارجية التركية تدين هجوم الواحات الإرهابي
09:39 م السبت 21 أكتوبر 2017
هجوم الواحات الإرهابي
أنقرة - (د ب أ)
أدانت تركيا اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة الواحات، غربي مصر، وأسفر عن مقتل 16 من رجال الشرطة من بينهم 11 ضابطًا.
وقالت الخارجية التركية عبر بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إنها تلقت بـ"ببالغ الحزن نبأ وفاة وجرح عدد كبير من القوات الأمنية (المصرية) جراء تعرضهم لهجوم من الإرهابيين أمس (الجمعة)".
وأضاف البيان: "ندين هذا الاعتداء ونقدم تعازينا لأسر الضحايا، وللشعب المصري كافة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين؛ بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "اشتباكات" الواحات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
خليفة حفتر يعزي مصر في شهداء حادث الواحات الإرهابي
-
وزير الخارجية يتلقى التعازي من فرنسا وإيطاليا في حادث الواحات
-
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلق على هجوم الواحات: جريمة لا إنسانية
-
وول ستريت جورنال: داعش يوجه رسالة للعالم عبر مصر
إعلان
إعلان