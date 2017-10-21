أمن الإسكندرية يبحث الاستعدادات الأخيرة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

الإسكندرية - محمد عامر:

اجتمع مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، مع القيادات الأمنية بالمحافظة، اليوم السبت، لاستعراض خطة تأمين لقاء الأهلي المرتقب أمام فريق النجم الساحلى التونسي، المقرر إقامته مساء غدٍ الأحد، باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار دور الإياب بدوري رابطة الأبطال الأفريقية.

شدد مدير الأمن، خلال الاجتماع، على جميع ضباط وجنود المحافظة بضرورة اليقظة والحيطة والتعامل بكل حسم لأي محاولات من شأنها الخروج على النص أو إثارة أعمال الشغب أو التأثير على سير المباراة، بعد حادث طريق الواحات الذى أسفر عن مصرع 16 وإصابة آخرين من رجال الشرطة.

وأكد على ضرورة عدم السماح بدخول الشماريخ والألعاب النارية والليزر، مشيرًا إلى أن خطة التأمين ترتكز على عملية نشر القوات واعتماد خطة الطرق المؤدية للاستاد، والكمائن وخطط سير المرور سواء المتجهة إلى ملعب المباراة أو المتجهة إلى طريق الإسكندرية.

ووجه مدير الأمن بنشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي، والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة الطوارئ، مع التشديد على ألا يسمح بالدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.

ولفت مدير الأمن إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجي للاستاد وجميع بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كل الأحداث من خلال تلك الغرفة، مشيرًا إلى أنه سيتواجد للإشراف على خطة التأمين بنفسه.

كما وجه مدير الأمن بتوزيع خط سير المباراة، حيث تقرر فتح الأبواب في تمام الحادية عشر صباحًا على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساءً، قبل موعد اقامة المباراة بساعة كاملة. وتم تخصيص مدرج الثالثة يمين لجماهير النجم الساحلي على أن يكون الدخول بجواز السفر.

وتقرر تخصيص البوابتين 7 و 8 لحاملي التذاكر السوداء، والبوابتين 5 و 6 لحاملي التذاكر الزرقاء، أما حاملي التذاكر الخضراء فتم تخصيص البوابة رقم 3 لهم، والبوابة رقم 1 للمسؤولين من وزير الرياضة المصرية والسفير التونسي ورئيسا الناديين ومسؤول بعثة النجم الساحلي، والبوابة رقم 10 للشخصيات الهامة، ومدرج البوابة رقم 2 للإعلاميين.

حضر الاجتماع اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء السيد صابر مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي.