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وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

08:08 م السبت 21 أكتوبر 2017

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ا

كتبت - ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، على اعتبار نشاط التربية الرياضية في الحلقة الابتدائية؛ نشاطًا أساسيًا (نجاح ورسوب)، ولا يضاف إلى المجموع.

وذكرت الوزارة في بيان مساء السبت، أن الوزير قرر إلغاء الجزء الوارد بالقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض مواد قرار التقويم التربوي الشامل رقم (313) لسنة 2011 المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، فيما تضمنه بشأن قصر التظلم على الطلاب الراسبين، والموافقة على إتاحة التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان للطلاب في حالتي الرسوب أو النجاح.

ونفى شوقي نية الوزارة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

أما بشأن رسوم الطلاب أبناء الجاليات المصرية بالمملكة العربية ، وافق الوزير على قيام الطالب بسداد إجمالي الرسوم ومقابل الخدمات لامتحاناتهم في الخارج، لتكون للمرحلة الابتدائية (600) ريالاً سعوديًا ، والمرحلة الإعدادية (625) ريالاً سعوديًا ،و المرحلة الثانوية (670) ريالاً سعوديًا.

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