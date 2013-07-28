حركة 6 أكتوبر بدمياط تطرح مبادرة "سلم سلاحك"

طرح أعضاء حركة 6 أكتوبر بدمياط، اليوم، مبادرة بعنوان سلم سلاحك، وأعلن المستشار العسكرى لمحافظة دمياط العقيد عماد الدين عبد المولى، تبنيه للمبادرة التى تقوم أساسا على أن يقوم المواطن بتسليم سلاحه بمقر القوات المسلحة باستاد دمياط، دون أن يتم سؤاله أو اتخاذ إجراء ضده.

وطالب أعضاء الحركة بأن تتبنى وزارة الدفاع والفريق أول عبد الفتاح السيسى، هذه المبادرة، نظرا لما يتمتع به من حب جارف لشعب مصر.

وأكد محمد العزبى منسق الحركة، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار عدة مبادرات ومشروعات سوف تتقدم بها الحركة من أجل مصر.