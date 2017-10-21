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مصرع رجل وفتاة في تصادم على طريق (بورسعيد - دمياط)

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مصراوي Masrawy

مصرع رجل وفتاة في تصادم على طريق (بورسعيد - دمياط)

09:18 م السبت 21 أكتوبر 2017

مصرع رجل وفتاة في تصادم على طريق (بورسعيد - دمياط)

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى رجل وفتاة مصرعهما، مساء اليوم السبت، في تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية دون لوحات معدنية، أمام إحدى حقول البترول، على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبلت مشرحة مستشفى الحميات كل من: "إبراهيم.م.ق" 55 سنة، و"فاطمة.أ.أ" 16 سنة، جثتين هامدتين إثر الحادث.

وحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، للتصريح بدفن الجثتين.​

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مصراوي Masrawy

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