مجدي الجلاد ينعي شهداء حادث الواحات: "رووا بدمائهم أرض الكنانة"

كتبت - مادي غيث:

نعى الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي.

وكتب الجلاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت: "أنعي أنا وجموع الشعب المصري بكامل الحزن والأسى شهداء الواجب الذين راحوا ضحية حادث الواحات الإرهابي الغاشم، فرووا بدمائهم الطاهرة أرض الكنانة ولم يبخلوا بأرواحهم على هذا الوطن العظيم".

ودعا الجلاد، المولى عزل وجل أن يسكن شهداء مصر فسيح جناته، متقدما بالعزاء لأسر الشهداء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.