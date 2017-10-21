ترامب: نهاية "خلافة" تنظيم داعش باتت وشيكة

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن تحرير مدينة الرقة السورية التي كانت حصنا منيعا من حصون تنظيم داعش الإرهابي "يعد تحولا هاما" في قتال التحالف الدولي ضد التنظيم.

وقال بيان للرئيس ترامب نشر اليوم السبت: "بتحرير العاصمة التي زعمها التنظيم لنفسه وبتحرير أغلبية المواقع منه فإن نهاية خلافة التنظيم باتت وشيكة".

وكانت قوات التحالف الدولي التي تدعمها الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة رسميا سيطرتها على كامل مناطق المدينة.

وأعلن الرئيس ترامب أن المنطقة تدخل قريبا مرحلة انتقالية وشيكة، مشيرا إلى ضرورة دعم قوات الأمن المحلية وتقليص مناطق العنف في سورية والمطالبة بوضع إطار للسلم الاجتماعي "حتى لا يهدد الإرهابيون أمننا الجماعي مجددا".

ووعد ترامب قائلا: "سندعم بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا المفاوضات الدبلوماسية التي من شأنها إنهاء العنف وتهجير اللاجئين والعودة الآمنة للمهجرين وترتيب مرحلة انتقال سياسي تحترم إرادة الشعب السوري".