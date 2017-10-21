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مقتل 13 جنديا في النيجر على الحدود مع مالي

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مصراوي Masrawy

مقتل 13 جنديا في النيجر على الحدود مع مالي

09:10 م السبت 21 أكتوبر 2017

مقتل 13 جنديا في النيجر على الحدود مع مالي

ارشيفية

مارادى ( النيجر ) - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الدفاع بالنيجر اليوم السبت أن 13 جنديا لقوا حتفهم وأصيب خمسة اخرون على أيدى إرهابيين مشتبه فيهم فى البلاد .

وأوضحت الوزارة فى بيان أن أعضاء لواء الدرك فى منطقة أيورو تعرضوا لهجوم عند الفجر من قبل مقاتلين مجهولين يستقلون سيارات ودراجات بخارية .
ووقع الهجوم بالقرب من الحدود مع مالي. وتقوم قوات الجيش حاليا بحملة بحث عن المهاجمين الذين اتجهوا شمالا.

وفى وقت سابق من هذا الشهر قتل أربعة من الجنود الأمريكيين وعدد مماثل من جنود النيجر فى هجوم.

وتعتبر هذه الدولة الواقعة فى شمال غربى أفريقيا جزءا من جبهة اقليمية تقاتل جماعات إرهابية إسلامية.

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مصراوي Masrawy

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