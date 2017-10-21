محافظا المنوفية والقليوبية يتقدمان جنازة الشهيد «أحمد عبدالباسط» (صور)

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كتب - أحمد السيد

ودع أهالي مدينة الباجور بمافظة المنوفية جثمان الرائد أحمد عبدالباسط فؤاد داوود ضابط قطاع الأمن الوطني، الذى استشهد خلال مداهمة أمنية لوكر إرهاب بطريق الواحات.

وانطلقت الجنازة من مسجد عمر بن الخطاب بقرية الخضرة، وسط جمع غفير من أهالي القرية، مرددين هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله" مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

وحضر تشييع الجنازة اليوم السبت اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية واللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن محافظة القليوبية، واللواء هشام وهدان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب والعميد أيمن شاهين رئيس جهاز الأمن الوطني بالمنوفية، ورئيس مدينة الباجور ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جانبه، قدم الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته.

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وأكد أن مواجهة الإرهاب تتطلب توحد الشعب المصري خلف قواته المسلحة والشرطة لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه والقصاص لكل أهالي الشهداء وأن مصر كانت وستظل عصية على الانكسار ومقبرة لكل الإرهابيين.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي اليوم السبت تفاصيل حادث الواحات، وقالت إن قوات الأمن تلقت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 من القوات «11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة»، وإصابة 13 آخرين «بينهم 4 ضابط»، بالإضافة إلى ضابط مفقود (قالت مصادر أمنية إنها عثرت على جثمانه».