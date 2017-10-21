لجنة الأمن القومى بـ«الوفد»: بيان الداخلية عنوان الحقيقة فى معركة الواحات

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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، لمناقشة الحدث الإجرامي الخسيس الذي وقع فى الواحات البحرية واستشهد فيه 16 من ضباط وجنود الشرطة.

وقد أدانت اللجنة العملية الإرهابية الدنيئة التي أودت بحياة خيرة الرجال من أبناء شعب مصر وأبطال رجال الشرطة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم السبت، أن أعداد وأسماء الشهداء الذين ذكرهم بيان وزارة الداخلية هو عنوان الحقيقة التي لا تقبل الجدل أو التشكيك أو المزايدة فمن غير العقول أن تنكر وزارة الداخلية اسم أيٍ من شهدائها فلا تذكره في بيانها وهو بيان الشرف للشهداء لكي تقلل عدد الشهداء كما يحلو لضعاف النفوس ومروجي الشائعات أن يرددوا.

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وحذر الوفد أن الهدف من عمليات التضخيم والتهويل التى ترددها بعض وسائط الإعلام هو بث الإحباط في نفوس المصريين وهذا أمر تجاوزته عزيمة وإرادة شعب مصر.

وقال بيان لجنة الأمن القومي بالوفد إن المتربصين بأمن الوطن وسلامة واستقرار أبنائه هم من يرددون الأكاذيب من أجل بث الفتنة وعدم الثقة بين الدولة والشعب بعد أن التف الشعب حول قيادته من أجل هدف سامي وهو حماية الدولة المصرية وتثبيت أركانها وإعادة بناء دولة مدنية حديثة وعادلة يستحقها شعب مصر بحكم تاريخه وثقافته وتضحياته.