حملة ضد أحمد موسى بعد إذاعته مكالمة لـ«حقيقة ما جرى في الواحات»

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دشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد الإعلامي أحمد موسى، بعد إذاعته مكالمة صوتية تكشف حقيقة ما جرى في «حادث الواحات»، الذي وقع أمس الجمعة، حسب ما ذكره.

وقال «موسى»، «الأبطال اللي رجعوا هما اللي حكوا الكلام ده مش أنا، الموضوع كان كبير جدًا داخل جبال الواحات، والفيديو ده لمواطن تحدث مع أحد الأبطال اللي رجعوا، وأنا هسمعهولكم لأول مرة، والتسجيل ده بيقول كتير أوي، شوفوا الإجرام والإرهاب».

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وقال المتحدث خلال المكالمة: «الموبايلات كلها قطعت، مرة واحدة كده وعلى طريقة الأفلام الأجنبي الظابط قال إن المُدرعة انضربت بالآربيجيه، وفجأة العساكر اتحاصرت، والضرب اشتغل من فوق الجبل».

واحتل هاشتاج يحمل اسم «#أحمد_موسى»، مراكز متقدمة في «تويتر»، وخلاله هاجم الكثيرون الإعلامي، فيما طالب البعض بمحاكمته.