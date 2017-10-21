الأقباط والمسلمون في المنيا يودعون 3 شهداء بحادث الواحات (صور)

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شيع أهالي مركزي أبو قرقاص وملوى في المنيا جثامين 3 مجندين استشهدوا في الحادث الإرهابي التي شهدته منطقة الواحات.

وودع أهالي قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى جثمان المجند محمود ناصر، في الوقت الذي شيع فيه أهالي المدينة جثمان المجند عمرو فرغلي.

وخرج عدد كبير من أهالي مسلمي وأقباط قرية التوم (العوايسة) في مركز أبو قرقاص لتشييع جثمان المجند بطرس سليمان بحضور الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والقيادات التنفيذيه والأمنية.

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يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي اليوم السبت تفاصيل حادث الواحات، وقالت إن قوات الأمن تلقت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 من القوات «11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة»، وإصابة 13 آخرين «بينهم 4 ضابط»، بالإضافة إلى ضابط مفقود (قالت مصادر أمنية إنها عثرت على جثمانه».