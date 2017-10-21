أخبار عاجلة

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأقباط والمسلمون في المنيا يودعون 3 شهداء بحادث الواحات (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شيع أهالي مركزي أبو قرقاص وملوى في المنيا جثامين 3 مجندين استشهدوا في الحادث الإرهابي التي شهدته منطقة الواحات.

وودع أهالي قرية أم قمص التابعة لمركز ملوى جثمان المجند محمود ناصر، في الوقت الذي شيع فيه أهالي المدينة جثمان المجند عمرو فرغلي.

e876204001.jpg

وخرج عدد كبير من أهالي مسلمي وأقباط قرية التوم (العوايسة) في مركز أبو قرقاص لتشييع جثمان المجند بطرس سليمان بحضور الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والقيادات التنفيذيه والأمنية.

شاهد أيضا

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي اليوم السبت تفاصيل حادث الواحات، وقالت إن قوات الأمن تلقت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية. 

adb966bd96.jpg

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.   

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 من القوات «11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة»، وإصابة 13 آخرين «بينهم 4 ضابط»، بالإضافة إلى ضابط مفقود (قالت مصادر أمنية إنها عثرت على جثمانه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية