خليفة حفتر يعزي مصر في شهداء حادث الواحات الإرهابي

(مصراوي):

تقدم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بخالص التعازى إلى مصر فى شهداء حادث الواحات الإرهابى.

ونعى حفتر، في بيان صادر، اليوم السبت، شهداء الحادث الإرهابي، متوجهًا بخالص تعازيها إلى الشرطة المصرية.

وبحسب مصادر أمنية، استشهد 58 من قوات الشرطة خلال تبادل إطلاق النار بينهم ضباط بالعمليات الخاصة وآخرون في قطاع الأمن الوطني، خلال مُداهمة أمنية لإحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية.

وأشارت الداخلية إلى مواصلة المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135.