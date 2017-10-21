البريميرليج|هزيمة مُفاجئة لـ«يونايتد» والسيتي يُغرد في الصدارة

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أقيمت اليوم 6 مُباريات في الدوري الانجليزي المُمتاز «البريميرليج»، ,وشهدت الجولة مُفاجئة مُدوية بهزيمة مانشستر يونايتد من هدرسفيلد تاون بهدفين دون هدف ليبتعد عن الصدارة بـ5 نقاط.

ويستعرض لكم «الفُرسان» مُباريات الجولة حتى الآن..

تشيلسي وواتفورد..

تمكن البلوز من تعويض تأخره بهدفين لهدف، لفوز بأربعة أهداف لهدفين حيث تقدم بيدرو لتشيلسي في الدقيقة 12، وعادل دوكوري لواتفورد قبل أن يتقدم بيريرا للذئاب، وتعادل باتشواي للزُرق في الدقيقة 71، قبل أن يتقدم ازبيلكوتا في الدقيقة 87، ويختتم باتشواي بالهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن المٌباراة.

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بهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده لـ16 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز الخامس.

هدرسفيلد ومانشستر يونايتد..

أحرز الفريق الصاعد حديثًا هدفين مُتتاليين عن طريق ارون موي في الدقيقة 27، ثُم لوران في الدقيقة 33، وقلص راشفورد الفارق في الدقيقة 77 من المٌباراة، الخسارة المُفاجئة جمدت رصيد الشياطين عند 20 نقطة في الوصافة، ويرتفع رصيد هدرسفيلد عند 12 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر سيتي وبيرنلي..

حقق السيتي فوز بثُلاثية نظيفة عن طريق أجويرو في الدقيقة 27، أوتامندي في الدقيقة 73 ثُم ليروي ساني في الدقيقة 75 من اللقاء، ليحتل الفريق السماوي الصدارة بـ25 بفارق 5 نقاط عن يونايتد أقرب مُلاحقيه، وتوقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي النتائج فاز نيوكاسل على كريستال بالاس بهدف نظيف عن طريف مايكل ميرنو في الدقيقة 86، ليرفع الماكبايز رصيدهم لـ14 نقطة في المركز السادس، ويتوقف رصيد بالاس عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفاز بورنموث على ستوك سيتي بهدفين لهدف، تقدم سرومان في الدقيقة 16 وعزز جونيور تقدم بورنموث بهدها بدقيقين، وقلص ضيوف الفارق لصالح ستوك في الدقيقة 63.

كما فاز ليستر على سوانزي بنفس النتيجة، أحرز فينانديز لاعب سوانزي هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة25، وعزز أزكازاكي تقدم ليستر في الدقيقة 49، وقلص ماوسون الفارق في الدقيقة 56 من المُباراة.

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