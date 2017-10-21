أخبار عاجلة

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

صديق الشهيد أحمد زيدان: "في الجنة يا صاحبي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صديق الشهيد أحمد زيدان: "في الجنة يا صاحبي"

08:36 م السبت 21 أكتوبر 2017

  • عرض 15 صورة

    a4164b30c8.jpg

  • عرض 15 صورة

    1cef0c2630.jpg

  • عرض 15 صورة

    ec580b57ad.jpg

  • عرض 15 صورة

    527226a707.jpg

  • عرض 15 صورة

    6bb7d7e4d1.jpg

  • عرض 15 صورة

    64c4044f1b.jpg

  • عرض 15 صورة

    618874bb3c.jpg

  • عرض 15 صورة

    bf8a9e8aa9.jpg

  • عرض 15 صورة

    c255f49d32.jpg

  • عرض 15 صورة

    2017_10_21_20_36_45_387.jpg

  • عرض 15 صورة

    be7f05009f.jpg

  • عرض 15 صورة

    f75dec412d.jpg

  • عرض 15 صورة

    71da12f3f9.jpg

  • عرض 15 صورة

    2017_10_21_20_36_50_90.jpg

  • عرض 15 صورة

    408f09e0f3.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - أحمد عز يتقدم جنازة ضابطين استشهدا في اشتباكات الواحات

الألبوم التالى

بالصور - أحمد عز يتقدم جنازة ضابطين استشهدا في اشتباكات الواحات

كتب - فتحي سليمان:
تصوير- علاء أحمد:

قلب منهك، ووجه غاضب، وعقلٌ مُنهك؛ هكذا ظهر طارق صديق في جنازة الضابط أحمد زيدان، شهيد العمليات الخاصة في اشتباكات الواحات، أمس الجمعة، مردداً "في الجنة يا صاحبي بإذن الله".

يقول طارق، في تصريحات لمصراوي "طول عمرنا مع بعض في المدرسة وفِي البيت وفي كل حاجة ومش متخيل إزاي مش هشوفه تاني، مكتوب عليا آخر مرة أشوفك فيها متقطع يا صاحبي"، لينهار في البكاء.

"مع السلامة يا صاحبي".. آخر كلمات ودَّع بها طارق صديق عمره خلال تشييع جنازته من مستشفى الشرطة بالعباسية إلى مثواه الأخير.

وتقدم الفنان أحمد عز، جنازة الضابطين الشهيدين عمرو صلاح وأحمد زيدان، اللذان استشهدا خلال اشتباك قوات الشرطة مع عناصر مسلحة بالكيلو 135 بطريق الواحات، أمس الجمعة.

وفي جنازة عسكرية مهيبة، شيَّع لفيف من قيادات وزارة الداخلية وقطاع العمليات الخاصة، جثماني الشهيدين من أكاديمية الشرطة بالعباسية.

ونعت وزارة الداخلية الشهداء الأبرار في حادث الواحات، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وأهابت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات، لاسيما في ظل ما تفرضه ظروف المواجهات الأمنية، الذي قد يؤثر سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي –اليوم السبت-، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - أحمد عز يتقدم جنازة ضابطين استشهدا في اشتباكات الواحات

    أخبار

  • الداخلية تنعي شهداء الواحات: "سنقتلع جذور الإرهاب"

    أخبار

  • مصادر: العثور على جثمان الضابط المفقود

    أخبار

  • الداخلية: العناصر الإرهابية استهدفت قوات الأمن بأسلحة ثقيلة من كافة

    أخبار

إعلان

c1bddec341.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون