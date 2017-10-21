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غدًا.. دقيقة حداد على شهداء الواحات بكليات جامعة الأزهر

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مصراوي Masrawy

غدًا.. دقيقة حداد على شهداء الواحات بكليات جامعة الأزهر

08:54 م السبت 21 أكتوبر 2017

غدًا.. دقيقة حداد على شهداء الواحات بكليات جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا لجميع الكليات بالوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء الشرطة في اشتباكات الواحات، في المحاضرة الأولى غدا الأحد.

كما قرر رئيس جامعة الأزهر، تنظيم وقفة غدا أمام إدارة الجامعة في تمام الـ12 ظهرا، تضامنا مع الشهداء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

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