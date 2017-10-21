وزير التموين عن «حادث الواحات»: هدفه هز ثقة الشعب في قياداته (فيديو)

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وجه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، اليوم السبت، خالص التعازي لأسر الشهداء وللشعب المصري في شهداء حادث الواحات الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «لا نمتلك إلا أن ندعو للشهداء ونتمنى أن نصاحبهم في نيل هذه الشهادة التي لا ينالها إلا كل بطل يدافع عن بلاده.. الإرهاب سيستمر بسبب استمرار الدعم المادي والوجيستي لهذه الجماعات الإرهابية، والذي تقف وراءها أجهزة استخباراتية».

وأضاف وزير التموين: «الإرهاب عدو خفي ودنيء وليس له أي قواعد في العمل.. ومواجهته تحتاج إلى تظافر الجهود والاصطفاف الوطني، وهدف هذا العمل هو هز ثقة الشعب المصري في قياداته»، مختتمًا: «مع أنهم (الإرهابيين) خطفوا أملا من كل أسرة ولكنهم أشعلوا شعلة عظيمة لأمل مصر في إنهاء ودحض هذه الفئة الضالة».

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يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي اليوم السبت تفاصيل حادث الواحات، وقالت إن قوات الأمن تلقت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 من القوات «11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة»، وإصابة 13 آخرين «بينهم 4 ضابط»، بالإضافة إلى ضابط مفقود (قالت مصادر أمنية إنها عثرت على جثمانه».