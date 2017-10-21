البابا تواضروس يلقي كلمة باجتماعات "المسيحية في الشرق الأوسط" بألمانيا
البابا تواضروس يلقي كلمة باجتماعات "المسيحية في الشرق الأوسط" بألمانيا
07:48 م السبت 21 أكتوبر 2017
برلين - (أ ش أ):
ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، في اجتماعات بطاركة كنائس الشرق الأوسط بألمانيا، والذي تستضيفه الكنيسة الألمانية، ويحمل عنوان : "المسيحية في الشرق الأوسط : التحديات والمستقبل".
ويأتي لقاء بطاركة الكنائس الشرقية بغية تقديم صورة حية للتحديات التي تواجهها المسيحية في منطقة الشرق الأوسط.
وعقب إلقاء البابا تواضروس كلمته، ألقى مار أغناطيوس أفرام كريم بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كلمة كنيسته، تلاه كلمة الكاثوليكوس كاريكين الثاني بطريرك الكنيسة الأرمينية، ثم الكنيسة الهندية الأرثوذكسية.
ويشمل برنامج قداسة البابا تواضروس بألمانيا تدشين بعض من الكنائس القبطية هناك إلى جانب إجراء بعض الفحوصات الطبية.
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