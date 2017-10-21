وزير الثقافة يقرر وقف الأنشطة الفنية حدادًا على شهداء الواحات

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، قرارا اليوم السبت، بوقف الأنشطة الفنية حدادًا على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية الارهاب الغاشم في صحراء الواحات.

وقال وزير الثقافة، في بيان اليوم، إن الأنشطة الفنية والتي كان من المقرر إقامتها في احتفالية تعامد الشمس تم إلغائها، كما تم وقف كل الأنشطة الفنية في مختلف قطاعات الوزارة، بينما تستمر الفعاليات الثقافية.

وأكد وزير الثقافة أن "الحادث الارهابي الذي استهدف أرواح الشهداء لن يؤثر على عزيمة المصريين أو يثني أبطال الشرطة والقوات المسلحة عن تقديم أرواحهم فداء للوطن والقضاء على الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف".

وأوضح وزير الثقافة ان استهداف الإرهاب للأبطال من أبناء الجيش والشرطة، في الواحات، بعيدا عن سيناء، يؤكد نجاح القوات المسلحة في محاصرة الإرهاب ومطاردته من أجل القضاء عليه.