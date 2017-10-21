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"قيادة أزمة" في حزب البديل الألماني بعد استقالات جماعية

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"قيادة أزمة" في حزب البديل الألماني بعد استقالات جماعية "قيادة أزمة" في حزب البديل الألماني بعد استقالات جماعية

مصراوي Masrawy

"قيادة أزمة" في حزب البديل الألماني بعد استقالات جماعية

07:46 م السبت 21 أكتوبر 2017

فراوكه بيتري

لايبسيج (ألمانيا( -(د ب أ)
عين فرع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بولاية سكسونيا اليوم السبت قيادة أزمة بعد الاستقالات الكثيرة التي شهدها الحزب مؤخرا.

وقال فرع الحزب مساء اليوم السبت في بيان له من مدينة لايبسيج شرق البلاد إن مجلس قيادة الأزمة يتكون من ستة أشخاص وسيزاول عمله حتى نهاية فبراير المقبل، مضيفا: "يمكن للمجلس حتى ذلك الوقت تولي جميع المهام المنوطة بقيادة الحزب في الولاية".

وأوضح متحدث باسم الحزب أن هذه الخطوة كانت ضرورية لأن ستة من قيادات الحزب هناك استقالوا في أعقاب استقالة رئيسة فرع الحزب في ولاية سكسونيا فراوكه بيتري.

غادرت بيتري الحزب بعد الانتخابات العامة الشهر الماضي وأسست حزبا باسم "الحزب الأزرق" أعلنت أنها ستخوض به انتخابات ولاية سكسونيا عام 2019.

كانت أنباء ترددت بأن محكمة التحكيم بالولاية أعطت أمس الجمعة ضوءا أخضر لتشكيل مجلس قيادة أزمة بالحزب.

كان مجلس قيادة الحزب فقد قدرته على اتخاذ القرارات بسبب الاستقالات المتكررة لأعضائه.

وذكر الحزب أن الأعضاء الذين ألحقوا الضرر بالحزب عقب الانتخابات العامة عليهم أن يتحسبوا لعواقب وخيمة تتخذ بحقهم.

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مصراوي Masrawy

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