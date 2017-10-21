وزير الخارجية يتلقى التعازي من فرنسا وإيطاليا في حادث الواحات
وزير الخارجية يتلقى التعازي من فرنسا وإيطاليا في حادث الواحات
07:43 م السبت 21 أكتوبر 2017
سامح شكري وزير الخارجية
القاهرة - (أ ش أ)
تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس إتصالين هاتفيين من وزيري خارجية كل من فرنسا وإيطاليا لتقديم واجب العزاء والمواساة في شهداء حادث الواحات الآثم ، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال الشرطة المصرية في مواجهة مع خلية إرهابية في منطقة الواحات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على دعم ومساندة فرنسا وإيطاليا الكاملين لمصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الآثم ، وإدانة الحادث الغاشم.
واشار إلى أن الوزير شكري أكد على أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة أبناء القوات المسلحة والشرطة في إجتثاث جذور الإرهاب من خلال التضحية بكل نفيس وغالي من أجل أمن واستقرار الوطن ، وأن مصر تثمن مواقف كافة الدول الصديقة التي تظهر في أوقات الشدائد.
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