أسقف المنيا يترأس صلوات جنازة الشهيد بطرس سليمان

المنيا ـ ريمون الراوي:

يترأس الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السبت، مراسم صلوات جنازة المجند بطرس سليمان مسعود، أحد شهداء الاشتباكات التي شهدها بالأمس الكيلو 135 على طريق الواحات، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

ونعى أسقف المنيا جميع شهداء الوطن، قائلاً: "الدم المصري المدافع عن وطنه كله في مقام واحد. لم يفرق بينهم رصاص الغدر والإرهاب"، داعيًا الله أن يحفظ مصر.

يذكر أن الشهيد من أبناء عزبة يعقوب بباوي الشهيرة باسم عزبة "التوم" الواقعة غرب مركز أبو قرقاص جنوبي المنيا، ويبلغ من العمر عشرون سنة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​