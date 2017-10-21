بالصور.. جنازة شعبية للشهيد المقدم أحمد عبد الباسط في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية كفر الخضرة بمركز الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، جثمان المقدم أحمد عبد الباسط، أحد شهداء الاشتباكات التي شهدها بالأمس الكيلو 135 على طريق الواحات، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد "عمر بن الخطاب" بالقرية، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، ومدير الأمن اللواء اأحمد عتمان.

وأثناء الجنازة، قال والد الشهيد المهندس عبد الباسط إن نجله أوصى بتشييعه في جنازة شعبية يحضرها أهالي القرية لا في جنازة عسكرية، وأضاف: "كان حاسس أنه هيموت شهيد".

يذكر أن الشهيد مقدم شرطة أحمد عبد الباسط من قرية كفر الخضرة مركز الباجور مواليد (1985)، كان يقيم بالقاهرة مع أسرته المكونة من الأب عبد الباسط دواد مهندس بالمعاش، و3 شقيقات، وأخ وحيد ملازم شرطة محمد عبد الباسط خريج دفعه 2017.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​​​