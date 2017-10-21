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أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد ثلاثية سموحة

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أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد ثلاثية سموحة أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد ثلاثية سموحة

التحرير

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 رفض مجلس إدارة نادي ، برئاسة ، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الخسارة من سموحة أمس الجمعة بثلاثية نظيفة ضمن الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.

 ورفض مجلس الزمالك توقيع عقوبات، خاصة أن اللاعبين لم يقصروا في مباراة سموحة وأدوا ما عليهم والخسارة كانت لأسباب خارجة عن إرادتهم وفقا لوجهة نظر مجلس الزمالك.

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وتوقف رصيد فريق الزمالك عند 9 نقاط في المركز السادس  من ترتيب جدول المسابقة بعد الهزيمة القاسية من الفريق السكندري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري استمرارا لمسلسل نزيف النقاط من الفارس الأبيض وهو الأمر الذي يرفضه عشاق القلعة البيضاء.
 
وكان مرتضى منصور قد صرح أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، أنه يجلب ساحر مغربي، من أجل عرقلة الزمالك في الدوري لإسباب انتخابية، مشيرًا إلى أن اللاعبين فعلوا كل شي خلال المباراة.
 
وتابع "بحيي فريق سموحة وجن فرج عامر وجن عباس، لن أتحدث عن التحكيم لأننا كنا نواجه الجن، وفرج عامر قال لي في منزله انه يجلب ساحر للفوز في المباريات المحلية.
 
وأضاف "بنلاعب الجن.. في بيت فرج عامر قالي أنه جايب ساحر مصري بياخد 5000 ألف جنية وساحر مغربي بياخد 5000 ألاف دولار".
 
 وقال منصور، أنه سيحاول فتح الشبكة بالقرآن، وأن الجن هو من صور للحكم ضربتين جزاء في مباراة طنطا، ومن لايؤمن بالسحر فهو لا يؤمن بالقرأن الكريم، والكرة عاوزة تدخل الشبكة ومش بتدخل".
 
ولم تكن هذه المرة الأولى لرئيس الزمالك الذي يرجع سبب الهزيمة بسبب السحر والجن بل ذكر هذه الأسباب أكثر من مرة أبرزها مباراة الفريق أمام الوداد المغربي والتي انتهت بفوز فريق الوداد 5-2 في غياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

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التحرير

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