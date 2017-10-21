أحمد عز ينعى شهيد الواحات بطل «فيلم الخلية»

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نعى الفنان أحمد عز شهداء الشرطة المصرية بحادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء بصفوف الضباط والمجندين أمس الجمعة، باشتباكات بين القوات ومسلحين إرهابيين في طريق الكيلو 135 الواحات بالجيزة.

ولفت عز إلى حزنه على وفاة الشهيد عمرو صلاح، الذي ظهر معه بفيلم الخلية الذي عُرِضَ في عيد الأضحي الماضي، والذي ظهر معه بعدة مشاهد بالفيلم، إلى جانب صور شخصية تجمعهم بمناسبة العرض.

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كانت اشتباكات عنيفة قد نشبت أمس "الجمعة" بين الشرطة وعدد من العناصر الإرهابية، بمنطقة الواحات، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من قوات العمليات الخاصة، إلى جانب عدد من أفراد الجماعات الإرهابية، ولم تخرج أي بيانات رسمية تشير إلى عدد الشهداء الذين سقطوا فى الأحداث.