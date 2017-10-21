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بعد استشهاده في «الواحات».. أهالي المنيا يودعون المقدم محمد عبدالفتاح

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بعد استشهاده في «الواحات».. أهالي المنيا يودعون المقدم محمد عبدالفتاح بعد استشهاده في «الواحات».. أهالي المنيا يودعون المقدم محمد عبدالفتاح

التحرير

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شيع أهالي قرية الرحمانية في مركز ديرمواس بالمنيا جثمان المقدم محمد عبد الفتاح إلى مثواه الأخير، الذى استشهد في«حادث الواحات الإرهابي».

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان ضابط قطاع الأمن الوطني اليوم السبت بمسجد محمد سليمان بقرية الرحمانية مسقط رأسه.

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وحضر الجنازة العسكرية للشهيد اللواء أحمد عبد الغفار مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، والمقدم أحمد عيد نائب مأمور مركز شرطة ديرمواس، والعميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد الدروي رئيس المباحث، وقيادات تنفيذية وشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأسرة الشهيد.

وكان الشهيد ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية بطريق «الواحات - أكتوبر»، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 17 شرطيا.

 

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التحرير

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