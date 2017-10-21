مصادر: العثور على جثمان الضابط المفقود

كتب - محمد شعبان:

أكدت مصادر أمنية مسؤولة بقطاع أكتوبر، العثور على جثمان الضابط المفقود جراء اشتباكات قوات الشرطة مع عناصر إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الضابط هو النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، فيما نفى عدد من زملاء "الحايس" صحة العثور على الجثمان، مؤكدين أنهم على تواصل مستمر مع أسرته ومستشفيي الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم السبت، إن ذلك يأتي استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار ، والمعلومات التي وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر -الواحات، محافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء توافر هذه المعلومات ، فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لاستشهاد 16 من القوات " 11 ضابطا – 4مجندين – 1 رقيب شرطة " وإصابة 13 آخرين من بينهم 4 ضباط – 9 مجندين ".

وفى وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" منهم والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.