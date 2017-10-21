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أردوغان: الولايات المتحدة ليست "دولة متحضرة"

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مصراوي Masrawy

أردوغان: الولايات المتحدة ليست "دولة متحضرة"

06:36 م السبت 21 أكتوبر 2017

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسطنبول - (د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الولايات المتحدة بأنها دولة غير متحضرة.

وقال أردوغان اليوم في إسطنبول: "يؤسفني أن أصف هذه الدولة بأنها غير متحضرة."

يأتي ذلك على خلفية رفع دعوى ضد 15 من حراس أردوغان الشخصيين الذين يواجهون تهمة الهجوم على المتظاهرين خلال زيارة قام بها في مايو الماضي إلى العاصمة الأمريكية.

كان بعض الأشخاص وثقوا هذه الحادثة بمقاطع .

وذكر أردوغان: "الولايات المتحدة تسمى مهد الديمقراطية، فهل شيء كهذا يمكن أن يكون ديمقراطية؟"، مشيرا إلى أنه كان في زيارة رسمية إلى واشنطن.

أسهم هذا الحادث بالإضافة إلى رفع الدعوى ضد الحراس في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة مؤخرا.

كانت كل من الدولتين اتخذت مؤخرا إجراءات لتقليص أعداد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلد الآخر.

في الوقت ذاته اتهمت تركيا الداعية الإسلامية فتح الله جولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة بأنه أدار الانقلاب العسكري الفاشل على حكومة أردوغان العام الماضي، وطالبت بتسليمه إليها، إلا أن الولايات المتحدة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.

 

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