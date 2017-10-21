قوات البيشمركة: لم نبادر بالقتال في هجوم كركوك

اربيل (العراق) - (د ب أ)

ردت قيادة قوات البيشمركة، على البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، ووصفت فيه ادعاء وجود قوة أجنبية في التون كوبري بكركوك بـ "الكذبة الصارخة".

وأضافت قائلة "لم نبادر بالقتال في الهجوم الذي أشرفت عليه ميليشيا الحشد الشعبي".

وقالت قيادة محور كركوك -التون كوبري في بيان ارسلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "في بيان نُشر باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، تضمن مجموعة من الأضاليل التي يقصد منها إخفاء الحقائق".

وأضاف البيان أن "ادعاء أن قوة أجنبية كانت هناك وأن المواطنين طالبوا بقدوم القوات العراقية هذه كذبة صارخة وبهذه الحجة تمّ الهجوم على البلدة".

وأشار إلى أن "قوات البيشمركة كانت في أماكنها ولم تبادر بالقتال، وهي دافعت عن نفسها فقط وتمكنت من صد الهجوم وسدّ الطريق أمام تلك القوات المهاجمة وإحباط هجومها".

ومضى بالقول: "كما نشرت أمس أسماء القوات المشاركة في ذلك الهجوم، فإن الأعداد الكثيرة للقتلى والجرحى دليلٌ وإثبات على أن ميليشيا الحشد الشعبي كانت تشرف على ذلك الهجوم وتشارك فيه، وبهذا الشكل لا تستطيع البيانات أن تخفي ذلك الإحباط الذي أصاب قواتهم كما لا تستطيع إحالته إلى القوات العراقية الأخرى".

وفي حين أكد البيان أن قوات بيشمركة كردستان لم تبادر بالقتال فإنها "في حالة استعداد تام للدفاع وتمنع أي تطاول عليها".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أصدرت اليوم بياناً جاء فيه: "من أجل إكمال كامل الوحدات الإدارية في كركوك، توجهت القوات الاتحادية إلى ناحية ألتون كبري بعد مناشدات من أهاليها كونها أصبحت مرتعاً للإرهابيين من حزب العمال الكردستاني التركي، والمقاتلين الأكراد الإيرانيين، إضافة لتواجد البيشمركة، وعند اقتراب القوات الاتحادية الملتزمة بعدم إطلاق النار تعرضت للقصف بالهاون وإطلاق صواريخ ميلان الألمانية التي زودت بها البيشمركة من قبل الحكومة الألمانية باتجاه قواتنا".