الاتحاد الأوروبي بعد هجوم الواحات: ندعم شعب مصر وحكومتها ضد الإرهاب
الاتحاد الأوروبي بعد هجوم الواحات: ندعم شعب مصر وحكومتها ضد الإرهاب
06:32 م السبت 21 أكتوبر 2017
القاهرة – (مصراوي)
أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه العميقة لعائلات ضحايا هجوم الواحات الإرهابي أمس الجمعة والذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، كاثرين راي، في بيان اليوم السبت وقوف الاتحاد مع السلطات والشعب المصري في الحرب ضد الإرهاب.
وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي يقدم أعمق التعازي لأسر القتلى والمصابين. ونواصل متابعة التطورات على الأرض في الوقت الذي نؤكد الوقوف بجوار الشعب المصري والحكومة في مواجهة الإرهاب".
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