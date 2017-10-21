المنيا تشيع جثماني اثنين من شهداء الواحات (صور)

المنيا ـ ريمون الراوي:

شيع أهالي مدينة المنيا وقرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس، اليوم السبت، جثماني المقدم محمد وحيد حبشي مصيحلي (35 سنة)، والرائد محمد عبد الفتاح (35 سنة)، واللذين استشهدا بالأمس ضمن آخرين في اشتباكات الكيلو 135 على طريق الواحات.

انطلقت جنازة الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي من مدينة المنيا، وسط الهتافات المنددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص، كما ودع أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس جنوبي المحافظة، جثمان الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح، وسط حالة من الغضب والحزن.