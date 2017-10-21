واشنطن تدين هجوم الواحات: نقف مع مصر في هذا الوقت العصيب

واشنطن - )أ ش أ(

أدانت الولايات المتحدة الامريكية بشدة الحادث الارهابي الذي وقع بطريق الواحات يوم أمس الجمعة واسفر عن استشهاد ١٦من رجال الامن .

وقالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى بيان صحفي اليوم السبت، إن بلادها تشجب الهجوم الإرهابي على قوات الأمن المصرية الذي وقع بالقرب من الواحات البحرية .

وأعربت عن تعازي بلادها العميقة لأسر الضحايا وحكومة مصر وشعبها، وعن التمنيات بالشفاء الكامل والسريع للمصابين.

وشددت على أن الولايات المتحدة تقف مع مصر في هذا الوقت العصيب، ونواصل العمل معا لمحاربة آفة الإرهاب.