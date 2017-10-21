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كردون أمني حول "جسر السيالة" بالأقصر بعد اشتباكات أسقطت قتيلاً و10 مصابين

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مصراوي Masrawy

كردون أمني حول "جسر السيالة" بالأقصر بعد اشتباكات أسقطت قتيلاً و10 مصابين

06:34 م السبت 21 أكتوبر 2017

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

فرضت قوات الشرطة بمركز إسنا جنوبي الأقصر كردونًا أمنيًا حول منطقة جسر السيالة، مساء اليوم السبت، في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين عائلتين من القرية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى صلاح إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائي بمشاجرة اندلعت بين عائلتي "سويلم" و"آل خليل" في منطقة جسر السيالة بمدينة إسنا، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم.

أسفرت الاشتباكات عن مقتل المواطن محمد فؤاد إبراهيم (16 سنة - طالبًا) من العائلة الأولى، إثر إصابته بطلق ناري، فيما أصيب في الحادث أيضًا شعبان حسين محمد (28 سنة)، وربيع محمد حسين (19 سنة)، والقاضي منصور حسين (14 سنة)، ومحمد أحمد إبراهيم (19 سنة)، وإسلام فؤاد إبراهيم (20 سنة)، وعمر سعد الدسوقي (25 سنة)، وطيب شعبان عبد ربه (18 سنة)، ومازن مؤمن جمعة (15 سنة)، وأبو بكر إبراهيم حسن (26 سنة)، وحجاجي فؤاد إبراهيم (28 سنة).

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الاشتباكات، كما ألقت القبض على مشاركين في المشاجرة من الجانبين، وفرضت كردونًا حول المنطقة خشية تجدد المواجهات.​

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