بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد إسلام مشهور بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شيع الآلاف من أهالي قرية منشأة جنزور التابعة لمحافظة الغربية جثمان الشهيد الرائد إسلام محمد مشهور شهيد الحادث الإرهابي بالواحات، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية.

تقدم الجنازة المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، واللواء طارق حسونة مدير الأمن، فيما ردد آلاف المشيعين خلال الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب والمطالبة بسرعة القصاص لدم الشهداء.

في السياق، قال عبد الحميد مشهور، ابن عم الشهيد، إن الإرهاب لم يمهل الشهيد حتى يتمم فرحه الذي لم يكن يتبقى عليه سوى مدة بسيطة، وأضاف أن ابن عمه كان يتمتع بحب الجميع وكان على خلق يشهد بها كل أهالي القرية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​

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